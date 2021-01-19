中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，指揮官陳時中宣布，國內新增4例新冠肺炎本土病例，全部都是桃園醫院感染事件的確診接觸者，其中2例為案863同住家人（案864、865）、1例護理師（案868），以及住院病患的外籍看護（案869）。

陳時中證實，這次的病毒株和之前疫情不同，是目前世界上主要流行的強勢變異病毒株；但不是傳染力增強的英國、南非變種病毒株。

案864、865分別為50多歲男性及20多歲女性，是案863的先生及女兒，兩人均有咳嗽、流鼻水症狀，於昨天進行採檢，今天確診。案868是一名30多歲的女性護理師，與案863在同一病房工作，曾3度採檢都是陰性，昨天因發燒、喉嚨癢、頭痛再次採檢，今天確診。至於案869，則是一名越南籍40多歲女性，是住院病患的看護。

桃園醫院爆發院內感染，短短8天確診9例，陳時中今直接下令清空醫院，被匡列的353名醫護全數集中檢疫或回家隔離14天。陳時中坦言，全因這一波疫情是「強勢病毒株」傳染，跟過去疫情很不一樣。

指揮中心發言人莊人祥日前指出，過去的案例從接觸到發病，以5至7天較常見，這次發現的多數相隔僅4天，顯示這波病毒來得又快又兇。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，目前全球有4種變異株正在流行，只要病毒突變導致致病力、傳播力改變，就會被視為變異株；這株去年2月、3月在歐美大流行，當時國內自歐美返台的確診者，也以這株病毒為主。

桃園醫院院內感染快速擴散，令外界詫異。（衛福部提供）

(中時新聞網)