中華男籃隊今日在晧宇訓練館進行亞洲盃資格賽第三階段第二次團隊練習，SBL各隊入選球員全數出席，PLG所屬球員則以防疫為由全數請假。

中華男籃隊自12日報到後，今(19)、明(20)兩天各進行一次團隊練習，教練團將依據三次團隊練習狀況，於1月30日遴選出16位賽前集訓名單，SBL12位培訓球員今日全部出席，蔣淯安、周柏臣、于煥亞三位因身體傷勢未癒，並未下場參與訓練。

PLG聯盟今日來函代各球團向本會辦理球員請假，表示因近來比賽地點日本東京新冠肺炎疫情加劇，基於防疫緣由以及球員家屬反對下，球員均無參賽意向，因此全數入選培訓隊之球員今、明兩天團隊練習均請假。

因PLG球員請假未參加團隊練習，聯盟也代為表達無參賽意向後，中華隊教練團將重新遴選適當球員提交選訓委員會審議，並於1月30日公告賽前集訓名單。

由於本階段亞洲盃資格賽比賽地點日本東京近期新冠肺炎疫情仍未見好轉，本會與亞洲籃總及日本籃協均保持密切聯繫，絕對以職隊員身體健康及落實防疫為第一優先，在接獲主辦單位進一步消息前，相關參賽組訓作業仍將配合大會相關規定執行。

(中時 )