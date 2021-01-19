紐約大都會最近面臨意外的形象危機，他們的新總管波特(Jared Porter)曾在2016年任職於芝加哥小熊(球探主任)期間，寄送猥褻照片給一名女記者。波特當年與女記者在洋基球場的電梯裡認識，連續3次要約她出去但是失敗。波特在女記者切斷聯絡後仍累積發出62封文字訊息。

美媒ESPN報導，波特與女記者自始至終只在電梯裡當面談話過一次，但是波特仍透過手機傳訊死纏著她。起初女記者因為採訪需求還應付了一下，包括傳自拍照給他。然而波特得寸進尺，回傳了一張自己穿著內褲，下體凸出的照片。

在女記者拒絕回應之後，波特堅不放棄，「妳生氣了嗎，我是不是很討人厭，為什麼妳都不回我？」波特先傳了他在紅襪隊的冠軍戒炫耀，最後又送來另一張下體凸起的照片，這回他沒穿內褲了！

該名女記者現已轉行，她當年是從外地來美國工作的棒球記者，「我只是混口飯吃，為何我得忍受這種事？」

大都會總裁艾德生(Sandy Alderson)發布聲明：「我已找波特談論2016年的事件，波特對我坦承他的錯誤行為，他先前表達了悔意並已道歉。大都會球團高度重視此事，絕不會縱容。」

新老闆科恩(Steve Cohen)可能有點後悔，兩個月前他開除了老總管范瓦格南(Brodie Van Wagenen)，不久後找來41歲的波特接任，簽約4年。波特近4年在響尾蛇擔任助理總管，沒有擔任總管的經驗。

(中時新聞網)