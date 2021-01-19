針眾反應台灣的新冠肺炎自費篩檢費用太貴，台商也爆料台灣新冠肺炎自費採檢費用是大陸湖北醫院篩檢的19倍，要指揮中心調降費用，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中卻回應「因為台灣（篩檢）比較準啊」，還說與大陸比沒有意義，引發正反意見網路大論戰。

有醫師背景的藍營智庫國政基金會永續組召集人陳宜民則直言「篩檢比較準所以才比較貴」的說法很奇怪，畢竟各國檢驗新冠肺炎病毒的儀器、試劑，即使廠牌不同，出廠前都要通過嚴格檢驗，不然沒醫院敢買。陳宜民說，台灣自費篩檢費用很貴，是因篩檢量比國外少很多、人力成本貴，但也不是無法解決，例如採購自動化機器因應就是一種方法，台灣篩檢費貴卻推說台灣篩檢比較準所致，對於解決問題「才沒意義」。

「台灣篩檢真的比較準所以才比較貴嗎」，陳時中昨日脫口而出的一番話，在網路引發熱議。有綠委加碼表示，就算台灣篩檢費用貴了19倍，也勝過在中國做19次篩檢，暗指大陸篩檢不準費用才比較便宜，但也有網友反嗆，過去一段時間大都是從台灣出境者到了他國境內被檢驗出陽性，真不知究竟是台灣篩檢比較準還是比較不準。

陳宜民分析，台灣篩檢費用比國外貴的原因其實仍在於人力成本貴，包含掛號費、醫師診察費、採檢費及核酸試驗檢驗費用等等都是相關成本，國內各大醫院核酸檢驗試劑成本價大約在數百元到1000元之間，與許多國家其實差異不是太大，若大量採購議價空間自然也會較大。台灣因指揮中心對可篩檢標準十分嚴格，篩檢數量不夠多，檢驗人力成本又難以下降，台灣篩檢比其他國家貴就不意外。

曾大力推廣愛滋病篩檢的陳宜民還說，愛滋病篩檢費用也是送到P3實驗室進行，人力成本與新冠肺炎篩檢差不多，但當年因為篩檢量大，價格就就比新冠肺炎篩檢低，足證篩檢費用貴的關鍵在於數量多拐，而非國內外篩檢儀器與試劑甚至「準度」的差別，否則，比台灣篩檢費便宜者還不只中國大陸，難道那些篩檢更便宜的國家篩檢準確度通通不如台灣準？他說，除非別有用心想刻意隱瞞疫情，否則他不相信有醫院會在此刻想要篩檢不準、冒著造成更大傳染風險賺黑心錢。

「此次醫院爆發院內群聚感染，凸顯擴大篩檢確有其必要」，陳宜民有感而發的說，媒體已報導該染疫醫院護理人員及醫師人心惶惶，甚至有醫師希望自費篩檢，確定健康無虞後才敢回家，顯示自費篩檢時機與費用確有再檢討的空間。他也說，國外已有全自動篩檢儀器，雖然價格比人力篩檢貴，但足以應付篩檢量擴大的需求，使用一段時間後固定成本也能被逐年攤提，如果篩檢量能擴大，不僅篩檢價格可以下降，也能夠滿足更多有需求篩檢民眾的需求，或許是未來可以思考的方向。

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(中時新聞網)