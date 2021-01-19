「第16屆天母盃兒童足球賽」於1/16至1/18熱鬧開踢！「臺北天母」一路過關斬將，獲得今年天母盃足球邀請賽冠軍。「第16屆天母盃兒童足球賽」由房仲第一品牌永慶房屋連續六屆贊助，值得一提的，這也是繼去年12月天母永慶盃籃球賽事後，由天母國小再次舉辦的大型體育競賽。

大會主席暨天母國小校長梁俊堯表示，為了推廣學童足球運動、促進體育交流與增進彼此情誼，天母國小已連續16屆舉辦足球邀請賽，今年共邀請16支球隊共襄盛舉。梁俊堯說，感謝家長們和永慶房屋響應公益，讓天母盃足球賽成為年度運動盛會。

總決賽由臺北天母隊(進攻方)對決臺北公館隊(防守方)。(圖/永慶房屋提供)

「第16屆天母盃兒童足球賽」共有16支球隊共襄盛舉。(圖/永慶房屋提供)

16支球隊角逐冠軍寶座 臺北天母隊奪冠

今年參賽的球隊有「宜蘭葛瑪蘭」、「桃園潮音」、「臺北莒光」、「臺北公館」、「桃園文山」、「新竹雷虎」、「苗栗尖山」、「臺北LION」、「臺北大安」、「台東大鳥」、「臺北西園」、「臺北天母」、「天母少年」、「熱血」、「台北西門」及「臺北Play one」等16支球隊，最終由「臺北天母」、「臺北公館」及「臺北Play one」獲得前三名的佳績。

梁俊堯校長說明，孩子們透過參與運動賽事，不論是贏球或輸球都能從比賽中獲取養分。梁俊堯強調，天母國小每年舉辦邀請賽，希望增加孩子們的機會教育和學習動力，也為未來發展奠定良好基礎。

參賽選手們年紀雖小，但激烈的比賽節奏，讓場邊的觀眾都看得熱血沸騰。(圖/永慶房屋提供)

天母國小校長梁俊堯(圖左三)感謝永慶房屋支持運動競賽。(圖/永慶房屋提供)

「運動就是我的DNA！」永慶房屋支持運動競賽

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋年年獲得教育部「運動企業認證」，公司每年都會舉辦大型運動賽事，如壘球、籃球及羽球，運動早已成為永慶人的共同DNA！今年很榮幸與天母國小攜手合作運動競賽，永慶房屋以實際行動實踐企業社會責任。

永慶房屋士林區部長賴品勳強調，永慶房屋連續六屆贊助足球賽、去年12月冠名贊助籃球賽，並且每年協辦校慶活動，與天母國小保持良好關係。賴品勳說，永慶團隊發揮企業影響力，也成為學校和居民們的「社區好鄰居」，一同打造美好生活。

(中時新聞網)