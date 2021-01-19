網路最近瘋傳一張星座哏圖，描述「世界上最可怕的六件事」就是得罪天蠍座、欺負獅子座、愛上水瓶座、拋棄巨蟹座、對象雙子座、你是天秤座，連星座專家唐綺陽都笑稱「深受其害」，特別為此開直播講解；但對藝人紀言愷（JR）來說，還有第七件可怕的事！

JR於17日發文，無奈地寫道：「世界上最可怕的第7件事就是『麻煩水瓶座幫你收衣服』。」從他上傳的照片中，可以看到房間內有除濕機、循環扇等家電用品，看起來像在自宅，不過最顯著的，還是地板上莫名出現的一團乾淨衣服、襪子，顯然是被隨意亂丟，JR見狀忍不住抱怨：「干...是不能先放在床上或沙發上嗎？」語氣十分無奈。

雖然JR沒有特別表明是誰弄的，但有網友追問「該不會是你室友？」他馬上承認「對」，原來把乾淨衣物丟地上的，正是水瓶座老婆Lucy（倪千凌），許多網友忍不住笑出來，紛紛留言：「洗了等於沒洗」、「太好笑了！有收你要很感動了」、「可能做錯事」、「哈哈愛上了，就接受吧」、「我家也會發生這種事，我老爸就是水瓶」等。

JR闖蕩演藝圈十幾年，感情生活始終低調神秘，直到2019年突然宣布結婚喜訊，老婆是交往7年的車模Lucy，臉蛋甜美、還有32D罩杯的身材，而且她是知名腿模，一雙筆直又修長的美腿超吸睛，兩人婚後生下寶貝女兒，晉升一家三口的幸福家庭。

(中時新聞網)