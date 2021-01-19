國泰產險和國泰世華銀行數位品牌KOKO合作首推首推客製化「KOPet寵物險」，民眾動動手指回答7問題，最快只要1分鐘即可為家中寵物毛小孩篩選合適的保障內容。

根據保發中心統計，2020年前11月寵物險保單總數約4.3萬張，較2020年整年度成長足足5倍。但由於各產險都推出各種保障項目的寵物險，民眾又不知從何比較起，因此，KOPet設計7題問卷，讓飼主找到最適合的寵物險產品組合。

國泰產險表示，即日起打開KOKO APP即可在保險專區中看到「KOPet寵物險」，動動手指即可為家中寵物貓或狗，年紀達8週以上至11歲以下的毛小孩，以寵物險中醫療保障作為標準方案，再提供兩組加購方案（寵物侵權責任保險、意外補充保險），為客製化投保需求。

國泰產進一步指出，若是鮮少出門貓即可不必強制投保「寵物侵權責任保險」；喜愛帶毛孩出門的飼主也能為家中寶貝加保「意外補充保險」，每張寵物險都適合家中毛小孩，讓投保都能發揮更大效益。

KOPet也為了戶外型毛孩推出了「意外保障補充包」，國泰產表示，只要141元就能享有意外保障補充包，除了寵物發生意外不幸當了小天使，後續若有認養新寵物可獲得最高5,000元的補償，此外還特別針對寵物在假日、交通、或是國內航空這些特定意外場景保障最高可提高5,000元，整體防護更升級！

(工商 )