台灣日前因霸王級寒流來襲，民眾瘋搶暖暖包，造成全台大缺貨。一名網友分享在網路看到有賣家在賣暖暖包，便詢問有無存貨，沒想到對方卻表示一包800元，令她震驚「這什麼鬼價格啊！」貼文曝光不少網友直搖頭。

原PO昨（18）日於臉書社團《爆怨2公社》貼出一張與賣家的對話，她先是問手握式暖暖包有無存貨，對方表示目前10片裝剩7片，一包800元，若有需要面交，則可以一包750元售出。

暖暖包在網路喊價到一包800元，令不少網友直喊太誇張。（圖／翻攝爆怨2公社）

原PO看到售價後，便未再繼續問商品細節，反而直呼「到底是什麼鬼價格啊！」並表示自己沒買，只是單純看到想了解價格，沒想到貴得這麼離譜，便將其與大家分享。

由於暖暖包10片裝價格落在120至150元，日前更傳出好市多湧入不少民眾，1分鐘搶購40盒暖暖包，全台掀起搶暖暖包熱潮，造成大缺貨，導致市場上有不少黃牛出現。

不少網友都認為該賣家賣800元，真的太暴力，不解為何民眾瘋搶暖暖包之外，另一方面也不解賣家的良心，因此不少人留言「不要買！讓他們自己清庫存」、「暖暖包只能用一天，一天就噴掉800元」、「800我寧願拿去買外套」、「800買發熱衣就好了」、「有人買就會有人賺，你笑買家傻，買家笑你窮」。

(中時新聞網)