台北一名女子小芳（化名）日前與友人在KTV喝酒狂歡後，一名男性友人假意送回家，實則帶到一處旅館，趁機撿屍、性侵得逞，事後該男即離開旅館；小芳其他朋友們發現她未接電話，手機定位又在旅館附近、非住家，察覺有異後趕至旅館櫃檯詢問才找到人，該男一審遭判3年2月，經上訴後，最高法院認為他具悔意，改判2年、緩刑5年。可上訴

判決書指出，小芳與該男為同校同學，前年8月24日晚間與友人一起在KTV喝酒狂歡後，該男見她酒醉無力自行回家，主動提出一起搭計程車送她回家，竟在途中突然指示司機前往一處旅館，該男在凌晨1時多將他帶進房間後，便將她全身衣服脫光、性侵得逞，之後便離開現場。

小芳的朋友在凌晨2點多用手機和通訊軟體確認她是否安全到家，發現屢次聯絡不上她，決定打開手機定位，發現小芳所在地點附近有一間旅店，察覺有異後即前往該旅館詢問櫃檯，最後小芳在酒醉之際聽見友人的敲門聲，連忙上前哭訴遭性侵，報警後警方趕抵現場調閱監視錄影畫面，檢察官進而起訴該男。

該男一審時依乘機性交罪，被判有期徒刑3年2個月，檢察官不服上訴後，高等法院認為他事後坦承犯行，已達和解、賠償小芳損失，而原判決未依刑法第59條規定減輕其刑，最後依乘機性交罪，改有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。可上訴。

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(中時新聞網)