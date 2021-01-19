法國食品廠達能(Danone)周一指出，正專注於為股東帶來價值。根據Challenges.fr一份報告，維權基金Bluebell夥伴已經獲取該法國公司股份，並要求治理改革。

達能在接受路透有關Challenges.fr報告的提問時，最新回覆表示，公司領導團隊正高度地專注於為股東提供長期的和永續的價值。

據Challenges.fr報告，Bluebell在2020年底已經買下未揭露數量的達能股份，並寄信給達能管理階層，希望分拆執行長和董事長職位，並取代現有的兩職位在位者范易謀(Emmanuel Faber)。

達能股價去年跌27%，范易謀面臨壓力。公司常成投資人和維權基金追逐目標。

達能在去年11月宣布刪減2000個工作職位，刪減產品組合，承諾要瘦身全球業務，更靈敏地適應新冠疫情的商業環境。

達能在去年12月任命即將離職的財務長Cabanis為新設的非執行副總裁職務，並新設策略委員會來加強對該公司的監管。

(時報資訊)