日股周二收漲，結束連兩日的下跌；投資人追逐低估的股票例如汽車股和半導體相關個股，引領股市彈升。

周二日經225指數收漲391.25點或+1.39%，為28633.46點。東證一部指數漲10.35點或+0.56%，為1855.84點。

投資人買進昨日遭賣出的個股。市場認為，日股已經在基礎上強化，移去受美股的影響；美股在周一休市。

中國周一公布的經濟數據也提升市場信心；中國第四季經濟年增6.5%，優於預期，顯示復甦力道強勁。

晶片相關個股上漲。羅姆漲4.51%；野村證券提高該公司目標價。

TDK漲2.76%；東京威力創漲2.11%；愛德萬測試漲4.22%。皆為周一因川普擴大制裁華為而下挫的半導體股。

汽車股上漲。馬自達漲5.5%；日產漲3.91%；鈴木汽車漲3.89%；本田汽車漲1.69%。

迅銷(Fast Retailing)漲3.06%。旗下優衣庫(Uniqlo)將在手機App中增加支付功能。

東證前30大成分股中，漲幅最大的為軟銀漲3%，日立次之漲2.6%。

(時報資訊)