部立桃園醫院院內感染擴散至社區截至19日止已累積9人確診染疫，指揮中心指派陸軍六軍團33化學兵等20人前往部桃協助全面消毒，上校指揮官龔龍峰表示，該次消毒只會針對轉院的出入口，並不會進入院內。

陸軍六軍團33化學兵於19日上午11時接獲通知，需至部桃現場協助消毒，而12點時軍團已抵達現場並完成準備，共派遣約20名兵力，4組裝有二氧化氯的氣霧式消毒機及3組裝有酒精的手持式噴瓶，主要協助病患轉院行李、手部及出入口消毒。

龔龍峰說，下午3點時軍團已完成現地現勘，只要一接獲到病患要轉院的通知，軍團會隨即到現地，把相關的消毒器具準備好，開設自我消毒除汙的開設站，並協助病患上車，做好行李及手部消毒。

龔龍峰提到，目前尚未接到前進指揮所的通知，開始時間及結束時間需等待指揮所指示，另雖然化學兵只有協助人員噴灑藥劑，並不會接觸到病患，但軍團等人還是穿著防護衣，做好自身防護。

(中時 )