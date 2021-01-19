因應萊豬開放進口，台南市議會國民黨團19日召開甲級動員共商對策，除決議要求肉品市場豬肉直送供應各級學校營養午餐外，還建請議會依《地方制度法》主動向司法院聲請解釋，並要求議會組專案稽查小組，絕不容萊豬侵害台南市民的健康。

國民黨團書記長李中岑指出，民進黨政府不顧全民反對，蠻橫以用行政命令讓萊豬從今年一月起進口，民眾的怒火全投射在桃園市議員王浩宇的罷免案上，為力抗萊豬，該黨團從去年起即全力投入食品安全自治條例修正案上，增設罰則3萬以上到10萬元以下，並逐案處罰，還多次舉行記者會痛批民進黨政府，希望民進黨踩剎車，無奈綠營仍一意孤行，因此該黨團特邀集所有黨籍議員共商對策，無黨籍議員吳禹寰也出席參與討論。

李中岑說，經過熱烈討論，最後黨團達成共識，絕不讓孩子們的營養午餐吃到萊豬，無論是公私立幼兒園、國小、國中和高中，因此要求市府讓台南肉品市場的經銷商，將台灣豬肉直接送到每所學校營養午餐廚房，不容萊豬有機會滲入學校營養午餐。

另外，黨團也要求議會組成萊豬專案稽查小組，邀請市府衛生局、經發局、教育局和農業局配合專案稽查小組的稽查作業，不定期抽驗市場、量販店、超商、夜市、火鍋店和早餐店等製造販售肉品業者，不讓萊豬進入台南市。

為幫市民食安把關，黨團成員蔡育輝也早就超前部署，提案訂定食安自治條例，黨團還連署增設罰則，違者處3萬以上10萬以下罰鍰，並逐案處罰。針對衛福部拒絕備查地方議會通過的食安自治條例，國民黨團也建請南市議會主動依《地方制度法》第43條「第一到第三項議決自治事項與憲法、法律、中央法規有無牴觸發生疑義時，得聲請司法院解釋之。」

國民黨團強調，民進黨開放萊豬進口引起的民怨，如同當年前台南市長賴清德強漲房屋稅引發的民怨一樣，已經遍地開花；如果民進黨一再漠視民意，就會如同桃園議員王浩宇一樣，被人民下架。

(中時 )