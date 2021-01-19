一般人如果在路邊看到身障街友難免會有同理心，但屏東2名穿著某國中校服的少年，看到一名行動不便的街友在路上乞討求生活，卻把戲弄、霸凌當有趣，掏出5、10元硬幣之前，竟對身障街友嘻鬧羞辱一番，一旁的另一名同學還拍下影片上傳到IG，網友看後氣得節錄轉發，引發眾人怒譙：「猴死嬰仔」、「再沒有良心一點」。

2名國中小屁孩欺負街友，網友怒譙：可以再沒良心一點。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

這段霸凌街友影片長17秒，過程中，2名國中生在街友面前邊笑邊跳舞喊著：「10塊10塊」、「我給你5塊」，態度充滿嘲諷意味， 一旁的另1名同學覺得很有趣，就拍下這個畫面上傳到IG， 豈料影片流出遭到眾多網友撻伐，3名國中生反而成了眾人怒譙的全民公敵。

這段欺負身障街友影片造成瘋傳，後來被網友節錄下來，PO到臉書社團「黑色豪門企業」。影片中可以看到，遭霸凌的街友手部包著紗布繃帶，行動不便，只能任由2名國中生戲弄，但網友紛紛替街友抱不平大罵：「小屁孩真沒家教」、「有沒有同理心啊」、「做人可以再沒良心一點」、「X……我沒勇氣看完，但我確定會痛扁這兩個猴死嬰仔 」。

對此，校方坦言確實是該校的國一生，影片中的2名學生與拍攝者，事後都為脫序行為道歉，3人家長也對自己小孩做出如此行為致歉，除以校規處分外，考量到3人年紀，盼各界給他們一個機會，校方將會同導師對3人加強品德教育，同時培養關懷心和同理心。

(中時新聞網)