新冠肺炎疫情不斷上升，新竹台灣燈會已宣布取消，各地活動是否也停辦外界相當關注，新北市觀旅局長張其強表示，將即時針對最新變化，即時修訂，停辦會是選項之一。

今年平溪天燈節預計2月21日在平溪國中登場，另外2月26日十分廣場也有另外一場。

張其強說，因為疫情不斷嚴峻，預定過年期間舉行的平溪天燈，將即時針對最新變化，即時修訂，停辦是選項之一。

(中時 )