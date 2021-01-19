平溪天燈節辦不辦？新北觀旅局：停辦會是選項之一 15:332021/01/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 平溪天燈辦不辦 新北觀旅局：停辦會是選項之一。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情不斷上升，新竹台灣燈會已宣布取消，各地活動是否也停辦外界相當關注，新北市觀旅局長張其強表示，將即時針對最新變化，即時修訂，停辦會是選項之一。 今年平溪天燈節預計2月21日在平溪國中登場，另外2月26日十分廣場也有另外一場。 張其強說，因為疫情不斷嚴峻，預定過年期間舉行的平溪天燈，將即時針對最新變化，即時修訂，停辦是選項之一。 考慮疫情停辦台灣燈會？林佳龍：沒有停辦問題 台灣燈會不辦了？指揮中心強烈建議取消集會活動 (中時 ) #停辦 #即時 #選項 #平溪天燈節 #不斷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣燈會不亮了？林智堅：停辦是主要選項 15:572021/01/18 政治 台灣燈會31年來首次停辦 行政院下午3點說明 13:052021/01/19 政治 中時專欄：郁慕明》該重新思考一國兩制了 19:192021/01/17 名家 南市總預算過關 議會小刪2066萬 04:102021/01/19 地方新聞 首家純網銀上線！樂天銀今開業 推7天高利定存 14:422021/01/19 財經 獨／蔡依林上半年加場攻蛋 林俊傑以全新形式回歸演唱會 19:182021/01/18 娛樂 國際旅客不來 飯店業要學接地氣 04:102021/01/18 生活新聞 防疫優先 林智堅：停辦是主選項 04:102021/01/19 生活新聞 美家盃羽球賽獻愛心 熱鬧登場 22:302021/01/17 財經 家屬遵從扁媽生前願望 離世2天就入殮火化 11:132021/01/17 政治 星夢郵輪探索夢號首靠台中港 參山處串連中彰觀光圈熱情迎客 14:262021/01/18 生活 生活熱門新聞 楊志良開除說沒錯？急診醫點名1行為：離開台灣 - 生活 入夜再冷一波 這天鋒面報到 全台連雨3天 - 生活 部桃群聚再增4確診 這1例讓前台大醫頭皮發麻：不要去今天開幕的店 - 生活 消基會報告出爐！口罩大廠中鏢消費者錯愕 - 生活 摩斯桃捷A7站員工染疫 摩斯聲明：昨已停業並消毒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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