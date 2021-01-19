總統蔡英文今日接見新任英國在台辦事處新任代表鄧元翰（John Dennis），代表台灣人民表達歡迎之意，並期盼台灣與英國未來能進一步針對洽簽自由貿易協定或雙邊投資協定展開對話，並在各項領域持續深化雙邊的合作關係。

蔡英文表示，在商務合作跟投資方面，台英兩國近年來不斷深化金融、風電等關鍵領域的合作，雙邊貿易也隨之擴大。她也很期待台英雙方，能更進一步地針對洽簽自由貿易協定或雙邊投資協定展開對話。

她也注意到英國拉布（Dominic Raab）外相對於人權和經貿交流議題的談話。她相信台灣跟英國在民主、人權、自由貿易的價值上，都有相同立場，也期待未來在這些議題上，雙邊的合作關係能夠更深更廣。

最近因為疫情的關係，台英雙方就物資捐贈、疫苗採購等議題，有許多合作和對話。疫情期間，兩國相互扶持，印證雙方關係堅定，我們有決心，繼續跟英國合作，一起為全球防疫做出貢獻。

(工商 )