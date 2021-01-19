全聯初一新春福袋頭獎好狂，首次讓消費者投票決定頭獎，為了滿足網友敲碗希望一次擁有市值354萬元的「Porsche Cayenne」、市值333萬元「Tesla Model X」2台夢幻車款，全聯今（19日）決議祭出「雙頭獎」，一舉刷新零售通路福袋大獎的紀錄。

此外，還有市值7萬4980元的「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車共22台，加上餐券、遊樂園門票、抵用券等，總獎項共222名，總市值近千萬元，對比去年總獎項多1成，總市值超過2倍，更創下全聯福袋獎項數、總價值史上雙重新高紀錄。

全聯福袋還可抽市值7萬4980元的「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車共22台。（全聯提供）

這次牛年新春福袋會在2月12日大年初一早上9時在全台門市同步開賣，同樣有兩種價格不同福袋，分別是「福利熊生肖福袋」與「萬國通路福箱」，共12萬個。其中，「福利熊生肖福袋」使用12生肖牛年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，享1次抽獎機會，全台限量10萬袋；符合國旅需求的「萬國通路福箱」，採用市價5280元的萬國通路20吋四輪登機箱，售價1200元，享6次抽獎機會，全台限量2萬台，分為沙漠金、水星銀各1萬台。

全聯今年共有12萬個福袋，涵蓋「福利熊生肖福袋」和「萬國通路福箱」，可抽「Porsche Cayenne」與「Tesla Model X」雙頭獎，及22台「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車。（全聯提供）

2款福袋皆含超過10樣食品、用品及文創品等，包含「五月花厚棒袖珍包（8抽3包）」、「舒潔喀什米爾大馬士革玫瑰四層抽取衛生紙（90抽）」、「靠得住完氛封漏細緻棉柔夜用」、「桂格5X人蔘濃縮精華飲」、「白蘭氏葉黃素精華凍」、「可口小瓜呆脆笛酥（口味隨機）」、「悅氏山苦瓜油切綠茶」、「金銀滿山存錢筒桌曆」、「福利熊牛年紅包袋（5入）」、「2021福利熊漫畫本」、「新春大禮包」等，光內容物總值超過900元。

全聯今年共有12萬個福袋，涵蓋「福利熊生肖福袋」和「萬國通路福箱」，可抽「Porsche Cayenne」與「Tesla Model X」雙頭獎，及22台「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車。（全聯提供）

今年除了「Porsche Cayenne」與「Tesla Model X」雙頭獎，22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車，還有198名特別獎項，尤其是「新春大禮包」聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠，最高現省超過1萬元，涵蓋多家遊樂園門票好康，如價值約150元的宜蘭傳藝園區門票免費兌換、價值350元的麗寶樂園買探索世界全票贈天空之夢摩天輪搭乘券等。

(中時 )