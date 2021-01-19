17日16時許，一名70歲老先生跌坐於蘆竹區南農市場旁，員警獲報後欲駕駛巡邏車載老先生返家休息，沒想到卻遭婉拒，原來老先生擔心遭社區親友發現自己給警察「添麻煩」了，經過員警苦口婆心耐心相勸，終於說服了老先生，順利送他返回距離五公里遠的家。

蘆竹分局南崁派出所警員蔡奇謀、林宜萩到場了解，得知老先生因年關將至，氣溫又驟降，故自行外出至菜市場欲買菜頭煲湯給全家人補補身體，行走了數公里後重心不穩才跌倒在地。員警好意欲駕駛巡邏車送老先生返回住處，老先生卻稱擔心遭家人責怪或被鄰居發現給警察添麻煩了，執意要自行返家，但員警見老先生腳趾流著血，且當時外頭天氣僅有八度，又飄著細雨，經過一番好言相勸，才說服了老先生。當員警順利將老先生送返家時，老先生的妻子見到先生平安歸來，又驚又喜，對員警的相助深表感激。買菜頭討個好彩頭，原是好事一樁，險些出了意外，所幸員警的暖心之舉，在寒冷的天氣裡，讓人心也暖暖的。

蘆竹分局呼籲，家中有年長者，建議家屬多加留心，避免讓其獨自出門，隨時關心長者生活起居安全，並應配戴如愛心手鍊等可供辨識身分或家屬聯絡方式的物件。

(中時 )