大陸女星鄭爽過去演出《一起來看流星雨》一炮而紅，昨(18日)她被舊愛張恒爆料在美國請代理孕母生下一子一女，女方後來竟反悔，還流出爭執音檔，不僅鄭爽爆粗口想要打掉小孩，鄭爽父親也幫腔：「這兩個孩子就不能要」，行徑令人傻眼，而鄭爸過去就多次介入鄭爽感情風波，還批評鄭爽前男友「花心大蘿蔔」。

昨網上流出鄭爽父母與張恒父親的談話錄音，可見張恒父親拒絕丟掉孩子，鄭爽的爸卻說：「這兩個孩子就一句話，不能要！要是鄭爽和張恒不復合，這兩個孩子就不能要」，又跟鄭爽的母親一起提議：「沒有解決不了的。在美國的，（讓孩子被其他人）領養」，鄭爽一時氣憤，飆髒話說：「這兩個孩子七個月真的打不掉，他媽的，煩死了」，鄭爽爸媽則繼續安慰女兒還有領養這條路可以走。

網友爆料鄭爽家庭狀態。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

錄音檔曝光後，不僅鄭爽被罵翻，異口同聲要求棄養自己外孫的鄭爽爸爸鄭成華也引發討論，早年他曾跟鄭爽一起參加節目《旋風孝子》，年輕打扮被封為最帥星爸，後來還經營餐廳、賣面膜、投資拍電影。2016年鄭爽和胡彥斌分手後，胡彥斌被拍跟一女約會，鄭爽爸爸當時受訪說：「看來他（胡彥斌）真的是花心大蘿蔔啊，之前就被卓偉（狗仔）拍到過」。

網友到鄭爽父親微博留言諷刺。（圖／翻攝自Z-鄭成華微博）

「ba哥專用」八卦微博則指出：「鄭爽一家人的關係，其實有點畸形」，傳聞鄭爽從小就被父母逼迫去遠方讀書，做了許多不想做的事，長大後又被父母當搖錢樹，但對這傳聞鄭爽沒回應，反倒有不少網友湧到鄭爽父親鄭成華微博，諷刺寫下：「恭喜你當外公一年一個月了」、「你女真是瘋求了還代孕」、「趕緊讓孫子回國吧…美國疫情這麼嚴重」、「你是怎麼教育你女兒的，路人都看不過去了」。

(中時新聞網)