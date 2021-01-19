沒搞清楚就開罵！一名消費者日前到連鎖超商7-11買生菜沙拉，結帳時店員詢問是否加熱，當時他忙著整理零錢，便隨口答應，等回過神來發現，自己的生菜沙拉被店員拿去微波變成熟菜，讓他傻眼，店員竟強迫客人吃加熱沙拉，結果抱怨文PO上網後反被網友砲轟，「這款本來就要吃熟的，蓋子上有文字」、「這就是溫沙拉，鄉下人」。

一名消費者17日在臉書《靠北7-11》表示，他當天到超商買了皮蛋瘦肉粥跟雞肉生菜沙拉，結帳後店員詢問要加熱嗎？而他忙著整理零錢，以為是在講粥要加熱，便回店員「好、加熱」，等他錢收好後，轉頭一看發現沙拉不見了，質問店員「沙拉可以微波嗎？」，店員回他「對！加熱後比較好吃」，讓這名消費者很不滿，「原來現在店員也會強迫顧客的吃法」，強迫把他的生菜變成「凱撒醬配燙青菜」。

然而文一PO出後，引來大批網友撻伐，認為這名消費者搞不清楚吃法就開罵，因為包裝上清楚寫著是「溫沙拉」，必須加熱再吃，「這款不加熱的話，底部還有湯凍還是肉汁凍的東西，吃到不會覺得很怪嗎」、「這款生的應該沒辦法吃吧？」、「這款是溫沙拉，本來就要加熱，直接吃的是透明盒子的，店員沒有做錯」、「不加熱可以拒絕」、「眼瞎了沒關係，腦袋不可以沒有帶」，還有網友點出盲點，「這也沒送沙拉醬啊」。

他靠北員工強迫微波沙拉，立刻遭到網有砲轟。(翻攝自 臉書《靠北7-11》)

(中時新聞網)