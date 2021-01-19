新北市一位許姓女子2020年8月間曾在臉書PO文，指控「我家附近死了一個確診者…別再欺騙臺灣人了」，同年9月又再度上傳「2位鄰居都是發高燒住院，沒幾天就被醫院草率開普通肺炎死亡證明結案」。新北地檢署今（19日）偵結，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例將其起訴。

檢方表示，衛生福利部於2020年1月15日公告，新型冠狀病毒（COVID-19）為第五類法定傳染病，若隨意散布不實疫情消息，將造成社會大眾恐慌。檢警調查，許姓女子在去年8月間於臉書發文，內文寫下，「我家附近死了一個確診者，你們沒有紀錄，別再欺騙臺灣人了」。

事隔未一月，同年9月，許女再度發文寫道，「XX路的A先生與我們的網友B先生的爸爸，都是高燒住院沒幾天，就被醫院以普通肺炎草率開死亡證明書結案」，並指控「蔡政府每日零確診真的騙很大。」

檢方偵查時，許女不認罪，聲稱消息經過查證，證人A更表述，從未向許女透露鄰居的死亡為新冠肺炎所致，B先生在臉書上則說，「我父親可能就是完全沒驗，就依普通肺炎開死亡證明」。

檢方偵結，認定內文並未提及B父的死因為新冠肺炎，判定許女並未做查證，終依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，將許女起訴，將可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。

(中時新聞網)