陳璽安出席公益明信片義賣記者會。（林淑娟攝）

陳璽安出席公益明信片義賣記者會。（林淑娟攝）

大陸藝人鄭爽赴美找代理孕母又棄養小孩，引發軒然大波，從美國返台發展的藝人陳璽安，19日出席與台北市流浪貓保護協會合作的公益明信片記者會時透露，其實在美國滿多人會做這樣代理孕母的事，尤其很多大陸人會特別過去找人代生，他也聽朋友說過，有不少其他大陸藝人也做一樣的事，「大家都知道他們有小孩，只是不知道是代理孕母生的！」

陳璽安說Ｍ找代理孕母在美國真的不是新鮮事，是合法且行之有年，這件事的出發點立意也是良善的，幫助很多無法自己生產的父母完成當父母的願望，且據說好處是可以直接過濾掉遺傳疾病，小朋友較不會有畸形或遺傳病，也可以選擇生男生女或是雙胞胎，因此很多人就衝著這些優點去做。因此他覺得鄭爽找代理孕母不違法、也不意外，意外的是，錄音檔曝光後，大家才發現，鄭爽日前剛公開曬上海6億台幣豪宅，竟然不肯養自己的孩子，很毀三觀。

至於自己將來是否也會考慮找代理孕母？他直言這也是可以考慮，畢竟對女生的好處是不用經歷懷孕的辛苦以及產後後遺症。

陳璽安因演出《天巡者》盧博雅一角被譽為「賀軍翔最強情敵」，他與台北市流浪貓保護協會合作拍攝公益明信片，近日於粉絲專頁義賣，所得全數用來保護流浪貓，他19日出席記者會時跟其中一隻貓咪「金足」互動，雖然他天生很有貓緣，但體質對貓蛋白過敏，才抱了貓咪一回，脖子已經開始紅腫。他不以為意地說，其實拍攝明信片照片的第二天，因為在密閉攝影棚從白天拍到晚上，他已經嚴重過敏到呼吸困難、狂流鼻嚏眼淚，收工後直接去醫院打針。他說，平常因為知道會過敏，通常不會跟貓咪同處一室那麼久，但因為是公益也是工作，既然答應了就要做好，「只是自己的狀況就慘一點啦！」

他與人在美國的女友交往4年，長期分隔兩地，平常只能考視訊彼此關心，她知道他的工作已經比較穩定，不像一開始回台灣時那麼不定。他也很關心美國疫情，常提醒女友防疫的重要，「因為不防疫就會染疫，我們有共同的朋友一開始檢查說是陽性，幸好後來又說不是新冠肺炎」。

他主演《天巡者》後受矚目，平常偶爾上網看網友回應，覺得有攻擊性言論也很正常，覺得笑笑就算了，但看到有人批評他「長得那麼塑膠」，覺得有點不爽又有點好笑，被問有沒有生氣回應對方？他笑回：「我OK啦！難道我要回：你才塑膠、你全家都塑膠！」

(中時 )