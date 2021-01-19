台灣燈會31年來首次停辦最新說明 ｜2021.01.19

桃園醫院群聚感染擴大，今天新增四位醫護、家屬確診，行政院秘書長李孟諺今（19）日下午3時偕同交通部長林佳龍、新竹市長林智堅臨時舉行記者會，宣布今年台灣燈會停辦。

行政院長蘇貞昌今天上午邀集林佳龍、林智堅和衛福部長陳時中會商後，作成停辦2021年台灣燈會決定。李孟諺表示，主要是考量新竹市舉辦的台灣燈會屬城市燈會，不易執行實名制等防疫措施。

林智堅強調，全球疫情嚴峻，台灣近日疫情升溫，在防疫優先下，建議停辦2021年台灣燈會，同時，新竹市屬於半導體重鎮，連日來不少科技大廠建議停辦台灣燈會，避免科技大廠員工出席，增加感染風險。

至於經費損失，林佳龍指出，觀光局約投入2億元左右，不過，有些並未完全執行，地方也會有觀光產值損失，仍待進一步評估。

台灣燈會預計2月26日至3月7日在新竹市舉辦，但桃園醫院群聚事件持續擴大，外界擔憂大型活動可能造成防疫漏洞，也引發中央地方不同調。林佳龍昨說，台灣燈會「沒有停辦的問題，就看你怎麼辦」，但林智堅則稱停辦應是主要選項。

(工商 )