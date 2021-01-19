交通部民航局19日表示，遙控無人機管理機制2020年3月正式實施，歷經近一年運作，各方對修訂方向已有共識，將修訂農噴作業許可期限等機制，預計今年3月、民航法遙控無人機專章生效一年前完成，這也是相關機制首度修訂。

民航局提到，無人機管制實施後，至1月14日止，已有63,568架遙控無人機完成註冊，提供46,188次圖資APP下載及2,159次飛航活動申請服務，完成4種型式34架檢驗合格證及6架特種檢驗合格證，核發7,986張操作證，核准510件機關團體法人能力審查案，並於全國建置學科測驗場地12處及術科測驗場地14處。

民航局表示，為了兼顧玩家操作的便利、安全與產業發展，相關機制實施，民航局也持續彙整各方意見，作為修訂管理機制參考。而在日前舉辦的「2020遙控無人機前瞻視野研討會」中，包括農委會等相關部會與會人士也提供了多項需求與建議，民航局也在會中同意將修訂管理規範。

民航局指出，初步檢視，將率先修訂的相關機制，包括延長農噴作業許可期限、簡化遙控無人機專業操作證經歷資格以加速人才培育、調整體格檢查文件認定方式等。

(工商 )