由於供應鏈問題以及無法滿足大量湧進的訂單，半導體類股已成為著眼於長線的機構投資人布局重鎮，強勁的需求帶動晶片業邁入一個超級循環周期，台股電子股在2020年交出超過35%的亮眼成績後，今年以來依然氣勢如虹已有逾10%漲幅表現，從趨勢及題材面觀察，高速運算、5G相關、Wi-Fi 6及ABF載板等產業長線利多發酵，在全球景氣好轉的大架構，以及低利率環境下資金繼續在股市找機會，皆有利股市表現，建議定額佈局台股科技型基金搶占先機。

日盛高科技基金經理人林佳興表示，隨著5G、AI時代到來，各種應用都將脫離不了半導體。台灣將憑藉著獨步全球的半導體技術，扮演啟動各種新領域的樞紐角色。台灣半導體產值1,073億美元，全球占比19.7%，優於南韓的全球占比15.9%，半導體產業鏈分工完整，晶圓代工及封測市占率全球第一，IC製造成本具優勢，台灣半導體產業的全球奇蹟，深具長線投資價值。

林佳興指出，在AI趨勢下，傳統計算方式已無法被滿足，高速運算成為新世代發展重點，根據統計全球數據量將由2018年的33 ZB增加至2025年的175 ZB，台廠相關晶片廠受惠大；在各品牌及各國政府積極推廣下，5G智慧型手機滲透率預估將在2020、2021年分別達到19%、40%，有利5G手機相關供應鏈。

(時報資訊)