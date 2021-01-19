國際航空專業雜誌AERO International公布德國航空安全資料中心JACDEC(Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre)2021年全球前20大最安全航空公司排名，長榮航(2618)排名第9名，繼日前獲得澳洲航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評選為全球前20大最安全航空公司第6名，再度獲得國際飛安機構的肯定。

JACDEC為德國專業航空安全資料分析機構，每年依全球各大航空公司飛行年數、機隊年齡、航班起降次數、近30年來航機意外事故統計，以及國際航空運輸協會(IATA)的飛安稽核結果等33項標準進行評比，遴選出全球100家最安全航空公司，該評比資料分析廣為各大航空公司引用參考。

長榮航總經理孫嘉明表示，全球航空產業在COVID-19疫情面臨了巨大的挑戰，長榮航除了努力維持基本運能，對於飛航安全的要求與訓練也未鬆懈，也接連獲得飛安專業機構的肯定，未來也將繼續「追求安全、絕不妥協」的理念，讓旅客在每一趟飛行都是安心的旅程。

長榮航自1989年成立隨即在園區興建訓練大樓，並且引進全飛行模擬機、模擬客艙等設施，訓練員工在各種狀況下的應變能力，藉以維持高標準的飛安品質；2006年起推動SMS(Safety Management System)，將安全理念融入管理體系，讓安全成為企業文化的一部分，藉由安全績效指標及目標的設定，每季檢討達成狀況，以持續強化公司安全管理，進而提升各項作業標準，提供旅客更安全的服務品質。

(時報資訊)