亞都(5703)搶攻零售通路市場，旗下亞緻餐旅宣布攜手PChome網家集團「PChomeX 家好選物」，首度跨界聯名推出紅燒牛肉拌麵、清湯牛小排麵2款商品，盼透過深化品牌及通路結合深入消費者生活圈，進一步拓展零售通路客群及商機。

麗緻餐旅集團透過子公司亞緻餐旅發展餐飲業務，除了台北亞都麗緻大飯店館內的麗緻巴賽麗及天香樓外，亦經營館外餐飲通路「麗緻坊」、共有4處據點。由於擁有完整的餐飲資源，今年以來販售商品已較過往增加達8成。

面對新冠肺炎疫情衝擊大環境，外食客需求急速轉換為宅食客，亞緻餐飲去年隨環境應變，提前上架線上購物，並透過線下結合全台共逾1.3萬間便利商店與全聯超市，將品牌與通路結合深入消費者生活圈，以因應消費者需求轉變。

麗緻餐旅集團此次首度跨界聯名「PChomeX 家好選物」，推出由星級主廚楊光宗耗時2年研發的紅燒牛肉拌麵、清湯牛小排麵2款商品，由亞緻餐飲發揮研發及製作專長，透過「PChomeX 家好選物」匯集職人精選及通路優勢，融合雙方優勢合力拓展市場。

麗緻餐旅集團總經理徐儷萍表示，亞緻餐飲首度推出聯名商品，盼藉由2大品牌相互啟發創意，帶來商品層面的創新，同時借助品牌各自在不同領域的影響力，輻射更多元的消費群體，以促進產品銷售創雙贏。

亞都因受新冠肺炎疫情衝擊、台中亞緻大飯店停業影響，2020年自結合併營收降至3.47億元新低、年減57.63％，前三季稅後虧損1.52億元、每股虧損2.17元，均創同期新低。不過，亞緻餐旅前三季獲利約154萬元，則較前年同期虧損504萬元明顯轉盈。

(時報資訊)