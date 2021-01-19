財團法人人壽保險文教基金會今天舉行第三屆第一次董事會，會中由新任董事票選第三屆董事長，改選結果一致通過由許舒博連任董事長。

第三屆新任董事名單包含人壽保險商業同業公會、中國信託金控台灣人壽、南山人壽、中國人壽、遠雄人壽、法國巴黎人壽、友邦人壽、安達人壽、新光產險、保險理財規劃人員協會、精聯險經、台名保經、台大保經、和成保經、公勝保經、草悟道旅館、東湧實業、康和證券、威景國際文化事業、亞東紀念醫院、台一國際、駿熠電子、自動販賣商業同業公會、遊覽車商業同業公會。

壽險文教基金會成立迄今，總計挹注偏鄉學子金額超過1,400萬元，幫助超過400位偏鄉清寒學子順利就學。許舒博七年來透過壽險文教基金會幫助許多社會底層飽受經濟困頓而無法專心念書的清寒學子，透過本次連任，他表示，也將帶領第三屆董事們繼續深入偏鄉，協助清寒學生就學。

(時報資訊)