民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過後，接著就是2月6日高雄市議員黃捷罷免案投票，對此，曾參加包括太陽花等各大社會運動的熱血教師黃益中表示，罷王成功鼓舞藍軍士氣，更帶動鳳山討厭黃捷的選民，且他分析罷王和罷捷數據，感覺黃捷問題比較大了。

罷王成功，黃益中在18日的網路節目《鄉民來衝康》中表示，今天所有被罷免者的議員中，王浩宇因個性使然，最容易被罷免，假如這次罷免是先由黃捷開始，後面才輪到王浩宇，很有可能因黃捷不會過，導致後來王浩宇的投票，因為大家覺得很難通過，就都不出來投票。

黃益中直言，倒楣的是，王浩宇罷免過了，會激勵那些鳳山討厭黃捷的選民，本來覺得罷免要超過7萬多的門檻很困難，但看王浩宇8萬多票都罷免成功，鳳山人就會覺得7萬多票是有可能的。

當初罷免王浩宇的連署書有3萬8000多份，有效份數3萬3，黃捷的連署書則有4萬多份，有效份數3萬5，而黃捷的罷免只要7萬多票，黃益中根據這份數據分析，以比例來看，黃捷連署書的比例比王浩宇還要高，但黃捷罷免門檻又比王浩宇低，所以現在黃捷問題比較大，可能有50%機率會被罷免。

黃益中更表示，罷王成功如同二戰中的台兒莊大捷，當時國軍對日抗戰都是戰敗，士氣低落，但台兒莊戰役的勝利，不僅一吐國軍屢戰屢敗的怨氣，也讓日俄戰爭後沒吃敗戰的日軍，吞了首敗。這次罷王成功鼓舞藍軍士氣，但就會帶衰後面要可能被罷免的議員。

(中時新聞網)