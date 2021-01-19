男星阿翔（陳秉立）和老婆Grace在2011年步入婚姻，但阿翔在前年與謝忻爆發不倫戀，重創兩人形象和演藝事業，Grace事後選擇原諒，夫妻齊心修補婚姻關係，小倆口才逐漸回歸平靜，而Grace也加入節目《聽媽媽的話》班底，分享婚姻和育兒日常，Grace近日就在節目分享自己的撒嬌術，全場看完都受不了，直呼很會撩。

Grace在節目《聽媽媽的話》表示，自己是個愛撒嬌的女人，Grace透露當她看到阿翔工作完、頂著臭臉回家時，Grace就不會去打擾他，並會默默的幫老公脫外套、倒茶、放拖鞋，Grace認為，生活上的小貼心、多給老公空間喘息，也能讓對方感受到。

阿翔（陳秉立）和老婆Grace在2011年步入婚姻，夫妻育有2女1子，幸福組成一家五口。（圖／本報系資料照片）

同時，Grace也示範她的撒嬌神術，她和楊子儀演情境劇，Grace先是站在楊子儀身後、並用手遮住楊子儀眼睛，Grace撒嬌要對方不要生氣「除非你不生氣，我才從後面抱你」，Grace說完引發全場驚呼，楊子儀還「出戲」問Grace：「你從後面抱我，翔哥會不會生氣」，逗樂全場。

Grace接著故意問楊子儀知不知道今天是什麼日子，楊子儀則是說「我想不起來」，沒想到Grace下一秒就用超萌嗲音說：「今天是我10年前中樂透的日子」，說完再把頭輕靠在男方肩膀上。

Grace展現撒嬌神招，楊子儀當下是震驚到招架不住，還當場飆淚，全場也狂讚Grace很會，驚呼：「很會撩」，主持人小禎也大讚太厲害，網友也羨慕阿翔在家很幸福。

Grace展現神之撒嬌術!!楊子儀招架不住當場感動飆淚!!【年代MUCH台 聽媽媽的話】

(中時新聞網)