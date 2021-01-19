台北燈節取消？北市府搶先公布防疫備案 是否跟進中央20日上午公布。（吳康瑋攝）

台北燈節取消？北市府搶先公布防疫備案 是否跟進中央20日上午公布。（吳康瑋攝）

台北燈節取消？北市府搶先公布防疫備案 是否跟進中央20日上午公布。（吳康瑋攝）

台北燈節取消？北市府搶先公布防疫備案 是否跟進中央20日上午公布。（吳康瑋攝）

台北燈節取消？北市府搶先公布防疫備案 是否跟進中央20日上午公布。（吳康瑋攝）

台北燈節即將於2月26日到3月7日在艋舺舉行，但近日傳出北部醫院感染事件，行政院召開記者會取消台灣燈會，北市副市長蔡炳坤19日指出，府內正詳細分析討論現有資料，跟不跟進中央的決策，最後會在20日早上10點對外公布，但府內已規畫完備的防疫措施，預計在燈區為每平方公尺4個人，若傳出每周15例本土案例，就會啟動電子圍籬2.0，且將開幕活動移至線上進行，遊行跟表演則停止辦理。

蔡炳坤指出，在人流的管制上，這次台北燈會有三個區域，為主燈區、IP親子區及剝皮寮燈區，

目前規畫為每平方公尺4個人，主燈區預計會有1萬3200位民眾參與，而IP親子區大概8千位，那剝皮寮這個室內大概100位親子參與，假如北市出現1位本土不明案例，我們就會提升防疫機制，將每平方公尺4個人減少成2個人，此外開幕表演等活動，都會大幅縮減。

針對中央若決定取消台灣燈會，北市是否會逆風舉辦，蔡炳坤回應，市府不會預設立場，像上次跨年晚會市府也沒決定是否要取消辦理，但市府將視中央所提供的完整資料再來判斷是否需要取消及跟進。

有媒體詢問這次燈會會不會比跨年更難維持秩序，蔡炳坤指出，其實燈節跟跨年完全不一樣，人力的配置跟人員流量皆不同；燈節的管制應該分成2個部分，其中一個是靜態的燈籠展覽，且這次幅員廣大、人流較分散，跟純動態、短時間多人的跨年活動不一樣，可視為某種程度的裝置藝術，詳細的防疫舉措20日上午將另外正式公布。

觀傳局表示，燈節首波系列活動19日率先開跑，替燈節活動暖暖身，北市府邀請燈節策展人藝術家李明道老師與享譽國際的書法大師張炳煌，與燈節在地里民一起彩繪燈籠，張燈結綵、喜迎牛年，現場百名里民聚集，相當熱鬧。

(中時 )