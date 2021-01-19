新冠肺炎疫情爆發，行政院今（19日）下午3時許舉行記者會宣布台灣燈會停辦。行政院長蘇貞昌今（19日）表示，國際疫情險峻，國內陸續發生幾起本土病例，對此更為戒慎恐懼，如何在嚴峻的疫情下做到防疫第一。

蘇貞昌說，燈會是幾十年來受國人重視、國際重視的大活動，今（19日）上午邀集交通部長、內政部次長、衛福部長、新竹市長等大家一起討論，如何做到最好，已經有結論由行政院秘書長向國人報告。

此外，關於台北燈節是否停辦，台北市長柯文哲表示要20日才會決定，蘇貞昌則說，在如此嚴峻疫情下，盼大家一條心，大家防疫第一，才能把好不容易撐住的國人安全繼續下去，絕不容許有破口。

蘇貞昌說，桃園醫院醫療團隊撐住1年多，約有20％病患都在該醫院照顧，實在非常不簡單，有許多第一線防疫醫護人員、工作同仁和國人一起撐住。

蘇貞昌也強調，國外疫情持續嚴峻且病毒變化快速，呼籲國人一定要繃緊神經不能大意，繼續下去，讓台灣被國際羨慕的成績繼續保持下去。

(中時 )