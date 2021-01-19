台南市長黃偉哲19日上午在安南區四草野生動物保護區A2區，野放3隻日前感染肉毒桿菌毒素後康復的黑面琵鷺。3隻野鳥初出紙箱時，動作小心翼翼，既可愛又優雅，隨後展翼高飛、翱翔天際，甚至成群飛行、徘徊高空，畫面令現場動容。

19日野放的3隻黑面琵鷺分別為T95、T97、T98。T95於去年底，在安南區府安路七段附近魚塭遭發現，為肉毒桿菌毒素中毒，經送醫施打抗血清藥劑後，恢復行動力及覓食能力，且為了協助回歸大自然，還送至農委會特有生物研究保育中心，進行野外飛行訓練， 如今恢復良好，重返生態。

台南市政府19日偕同相關單位，在安南區野放3隻感染肉毒桿菌毒素後康復的黑面琵鷺。（李宜杰攝）

3隻黑面琵鷺在遠方成群飛行，畫面令人動容。（李宜杰攝）

而T97、T98則是今年初同樣於安南區府安路七段附近魚塭遭發現，發現時活動力低弱、無法飛行，經民眾通報台南市野鳥學會保育志工下灘搶救送醫後，如今也恢復活動力及覓食能力。然而，一隻原編號T99的黑面琵鷺，因病情急轉直下，不幸於12日死亡，無法與同伴再次翱翔天際。

農業局長謝耀清表示，天氣轉冷且乾旱，黑面琵鷺誤食死魚感染肉毒桿菌毒素的機會增加，民眾如發現有黑面琵鷺活動力弱、無法飛行，甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等感染肉毒桿菌毒素特徵，應立即通報農業局，或或下灘搶救送往慈愛動物醫院，爭取救治時間。

台南野鳥學會理事長潘致遠19日也為黑琵請命，他說，目前全球4000多隻黑面琵鷺中，台灣就占了一半以上，其中台南又占全台一半以上，因此一定要好好保護生態，讓黑面琵鷺得以繼續翱翔天際。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武則稱，學甲溼地生態園區作為台南地區的第3大度冬區，今年共觀測到473隻黑面琵鷺，為歷年新高，令鳥友為之振奮。此外，該區也曾拍到包含灰胸秧雞、彩鷸等珍稀保育鳥種，其餘還有小白鷺、中白鷺、高蹺行鳥、鷹斑、紅冠水雞、東方環頸行鳥、夜鷺及黑腹燕鷗等多達上百種，期盼未來繼續保育，讓台南成為鳥類新天堂。

(中時 )