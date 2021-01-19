嘉義、橋頭地檢署19日聯手各地調查處，搜索涉及跨國洗錢案、有國內地下賭博教父之稱的嘉義名人陳盈助。橋頭檢方表示，目前搜索尚未告一段落，晚點再視情況說明。
由於陳盈助涉及多起賭博與跨國洗錢案，檢警調今天同步大舉搜索，據了解，全台各地幾乎都有陳盈助的事業、公司，檢警調出動數十名檢察官，到各地搜索。
目前搜索行動仍在進行中，全案將朝違反銀行法、賭博與洗錢等罪名偵辦。
(中時 )
嘉義、橋頭地檢署19日聯手各地調查處，搜索涉及跨國洗錢案、有國內地下賭博教父之稱的嘉義名人陳盈助。橋頭檢方表示，目前搜索尚未告一段落，晚點再視情況說明。
由於陳盈助涉及多起賭博與跨國洗錢案，檢警調今天同步大舉搜索，據了解，全台各地幾乎都有陳盈助的事業、公司，檢警調出動數十名檢察官，到各地搜索。
目前搜索行動仍在進行中，全案將朝違反銀行法、賭博與洗錢等罪名偵辦。
(中時 )
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