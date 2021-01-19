宏法社志工們從凌晨3點就開始煮製臘八粥贈送給學童及視障朋友。（謝明俊攝）

宏法社志工們從凌晨3點就開始煮製臘八粥贈送給學童及視障朋友。（謝明俊攝）

宏法社志工們從凌晨3點就開始煮製臘八粥贈送給學童及視障朋友。（謝明俊攝）

宏法社住持妙林法師闡釋臘八節的由來。（謝明俊攝）

佛光山頭份宏法社住持妙林法師說明臘八節由來

農曆臘月初八為臘八節，依照佛教傳統是釋迦牟尼佛修成正果的「法寶節」佛教都有吃臘八粥求平安的習俗，佛光山頭份宏法社從19日開始，連續2天煮製臘八粥2萬4千份，分贈苗栗縣內社福團體及學校，希望在新冠肺炎疫情期間，祈求大家避災解厄，增長智慧。

據佛光山頭份宏法社住持妙林法師闡釋臘八節由來，釋迦牟尼佛經過6年苦行，仍覺不究竟，因此，帶著形銷骨立的身體來到尼連禪河畔，接受一位牧羊女供養乳糜，才得恢復體力走到菩提樹下繼續修持，並在12月初8修成正道，因此佛教將這天定為臘八節，提供臘八粥給眾生食用，用來消災解厄，增長智慧。

宏法社在每天的臘八節都會準備臘八粥，贈送給苗栗縣多所國中小，以及社福團體，除了紀念佛陀成道外，也希望以臘八粥送暖給老少弱勢，溫暖所有人的心。

宏法社贈臘八粥活動，分2天進行，宏法社志工們從3天前就開始為備料忙碌，志工並親自到頭份在地農家採摘青江菜備用，志工們並從19日凌晨3點就開始煮製臘八粥，志工們以4具大鍋輪流煮製，分批裝盛，一一分送至苗栗全縣共19所國中小學，以及苗栗視障福利協進會等單位，2天共煮製2萬4千分臘八粥分送四方。

另外，宏法社並準備食物箱贈送給弱勢弱勢學生及視障福利協進會，箱內包括有麵條及麥片等食物，供學童們必要時充饑。

19日上午，宏法社在社內舉行贈粥儀式，包括立委徐志榮夫人王慧珍、頭份市長羅雪珠、縣議員徐功凡、黎煥強等人到場共襄盛舉，共同祈願眾生能度過疫情難關。

(中時 )