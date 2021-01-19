大陸股市19日下跌，上證指數收跌29點，終止兩連升。市場交投活躍，兩市成交額合計再度破兆元，增至人民幣（下同）1.04兆元。
香港信報報導，上證指數19日早段窄幅震盪，午後急跌，最多下挫43點，跌幅為1.2％，低見3,553點，收市前跌幅收窄，全日收報3,566點，跌29點，跌幅為0.83％，成交額為4,674.03億元。
深成指高開低走，19日上午最多升44點，漲幅為0.29％，高見15,314點，其後倒跌，午後跌幅擴大，最多下挫314點，跌幅為2.06％，全日收報15,003點，挫265點，跌幅為1.74％，成交額為5,737.41億元。
滬深300指數19日報5,437點，跌81點，跌幅為1.47％；創業板指數報3,084點，跌64點，跌幅為2.05％。
各類股個別發展，有色金屬股跌逾3％；鋼鐵股跌逾1％；水泥、化工、煤炭股偏軟；房地產、石油股升逾1％；電力、金融股靠穩。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。