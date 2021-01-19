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這次扣1點抽賓士GLA可自選哪天抽獎，且在新光三越APP即時了解每天的中獎機率，較過往在「跨年慶」扣20點全台抽1台車，這回可說是歷年來抽獎門檻最低、名車數量最多、價值最高。

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2月21日前「金牛卡利HIGH」聯手11大指定銀行，單卡累滿1萬元回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿20萬元回饋6％電子贈品禮券；skm pay也擴大回饋規模，綁定11大指定銀行信用卡，消費任一單筆達3000元加碼1%、最高享7%回饋。

(中時 )