扣1點就能抽賓士？百貨龍頭新光三越就是要讓你連續6天以小搏大賺名車，「金牛卡利HIGH」春節檔期獨厚會員，明（21日）起至31日扣會員點數1點可參加抽獎，26日至31日天天抽1台價值超過178萬元的賓士最新GLA，6天總值超過千萬元，是史上最強大手筆！最好康的是，即日起下載APP並綁定貴賓卡或登錄成為APP會員可獲10點，等於1口氣拿到10次抽獎機會。
這次扣1點抽賓士GLA可自選哪天抽獎，且在新光三越APP即時了解每天的中獎機率，較過往在「跨年慶」扣20點全台抽1台車，這回可說是歷年來抽獎門檻最低、名車數量最多、價值最高。
2月21日前「金牛卡利HIGH」聯手11大指定銀行，單卡累滿1萬元回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿20萬元回饋6％電子贈品禮券；skm pay也擴大回饋規模，綁定11大指定銀行信用卡，消費任一單筆達3000元加碼1%、最高享7%回饋。
(中時 )
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