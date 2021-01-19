曹正萍身前為家扶基金會的長期認養人，過世前希望可以持續傳承愛，因而立下遺囑，將台北市文山區某棟房產捐贈給家扶基金會，家扶基金會利用該筆房產成立「文山親角工作站」今天舉行揭幕儀式，希望提供需要的家長學習育兒教養，並以社區預防的概念從事親子陪伴工作。

文山親角從去年11月19日試營運至今，未辦理活動平均每天約有20至30人次，辦理活動期間每天約有50人次，每每推出如烘焙、親子共學課程總是每每被秒殺。

「愛是永不止息」，曹正萍家屬曹瑞芳說，弟弟在2017年過世前，與家人討論後決定預立遺曯並把位於文山區的60坪房產捐贈給家扶基金會，並提供給家扶成立工作站，希望讓愛傳承下去。

家扶基金會台北青角分事務所主任張如萱表示，曹正萍身前為家扶基金會長期認養人，因為認同家扶基金會理念，過世前就立下遺囑，要捐贈文山區60坪房產予家扶基金會使用，讓尋覓適當場所建立「親角」的家扶基金會有了場地。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳說，過去家扶基金會各地工作站提供經濟扶助、兒少保護等服務，但較多為事後補救，為了增加家長育兒知能，減少如兒虐等憾事發生，因而透過此場地成立「台北青角文山親角工作站」，提供友善親子、親職教育，以社區預防的概念從事親子陪伴工作。

在12月份到親角參加課程的許媽媽育有2個孩子，其中大兒子較為固執，因而尋求親角的協助，親角給予其建議如多陪伴等，對其教養有幫助，而親角提供的共學課程也豐富了她與孩子的生活。

(中時 )