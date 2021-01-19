行經日本宮城縣大崎市的東北自動車道，今天疑似因大雪影響視線發生多起車禍。警方表示，遭波及車輛多達數十輛，受困車輛逾百輛；消防單位表示，至少已有10人受傷、1人昏迷。

日本時事通信社報導，事故造成單向2線道無法通行，約900公尺區間有超過130輛汽車受困；東北自動車道（類似高速公路）部分路段暫時無法通行。

警方表示，車禍發生在上午11時50分左右，事故原因研判是當地吹起的大雪。

東日本高速公路公司表示，事發當時現場附近因為大風雪視線不佳，出現所謂的「全白現象」（whiteout ，因為雪或雲等造成視線全白，以致無法識別方向、高度及地形）。

仙台管區氣象台表示，宮城縣今天受到冬季型態氣壓分布影響，風勢很強，部分地區降雪；發生事故的大崎市古川路段，中午時被觀測到每秒27.8公尺的最大瞬間風速。

日本放送協會（NHK）從空拍影像得知，現場路面到下午2時50分左右，已積上一層薄雪，受困車陣中的車輛大排長龍。

(中央社)