興大出版由學生繪製漫畫校史專書，圖為興大校長薛富盛（右）、圖書館館長林偉（中）、校史館組組長蔡宗憲（左）。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

一般對記載學校沿革發展的校史文獻，常有生硬的刻板印象，中興大學去年底別出心裁出版首部漫畫校史，《漫畫興大校史》由自學電繪的興大森林系學生陳怡儒繪製，經校方集結出書。興大校史館組組長蔡宗憲19日表示，藉由輕鬆的漫畫形式，把校史變活潑，希望能讓民眾輕鬆接觸閱讀。

《綠園鐘聲──漫畫興大校史》由興大校史室委託學生陳怡儒所繪製， 陳怡儒目前已畢業，在日商網路遊戲公司任職，她就讀興大時在校史館當工讀生，因興趣而自學電繪，在校史館同仁的鼓勵下，嘗試創作校史漫畫，並在校史室發表，集結3年作品由校方在去年12月出版。

陳怡儒表示，《漫畫興大校史》是她第一次畫漫畫的作品，歷經3年籌劃，她創作之初最困難之處就是分鏡，常不知如何處理，她在繪製過程中，閱讀很多學校的沿革故事，曾為收集素材還去拍攝校景，留下很多有趣的經驗。

蔡宗憲指出，漫畫校史專書難得一見，興大在2014年曾聘漫畫家邱若龍擔任駐校作家，當時就曾畫過興大短篇漫畫《興大校史小故事：中興湖》，而《漫畫興大校史》是首度由學生自行編繪，於2017年至2019年間在《圖書館館訊》連載8期後，由校方集結出版。

蔡宗憲指出，全書以大一新生郝琪和艾問為主軸，由古玲、何方兩名神秘的校史館使者，與里民吐司伯等漫畫人物發生的校園故事，介紹中興湖篇、圖書館篇、校園變遷篇等8項特色，把生硬校史變得活潑有趣了。

(中時 )