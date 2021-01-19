亞洲盃男籃錦標賽中華培訓隊今日開訓，24位準國手卻出現半數球員缺席的場面，讓中華隊教練團看傻眼，而最扯的就是隸屬PLG聯盟的12位球員全部以請假為由而拒絕參加，等同退訓，PLG聯盟執行長陳建州當初信誓旦旦說全力配合的猶言在耳，如今卻是如此諷刺。

中華隊24位培訓球員涵蓋SBL與PLG兩聯盟，包括台啤蔣淯安、黃聰翰、李啟瑋、黃泓瀚、裕隆周柏臣、李愷諺、九太于煥亞、蘇奕晉、吳曉瑾、台銀謝宗融、蘇士軒、陳昱瑞、富邦勇士曾祥鈞、周桂羽、賴廷恩、簡偉儒、領航猿陳冠全、施晉堯、林正、夢想家李德威、林俊吉、譚傑龍、攻城獅高國豪、李家瑞。

今日SB的12位培訓球員全部出席，蔣淯安、周柏臣、于煥亞三位因身體傷勢未癒，並未下場參與訓練。

PLG聯盟今日發函給中華籃協，表達球隊與家長擔憂疫情而反對球員參加集訓，12名球員聯手缺席，打了中華隊教練團一個巴掌。

中華籃協負責選訓的副祕書長李雲翔表示，既然PLG聯盟決定讓旗下球員退訓，那麼接下來中華隊教練團將在這兩天集訓後另開12名培訓名單，也不會再另找時間集訓，等到30日直接公布16名第二階段集訓名單，至於是否還會有PLG聯盟球員，得等到教練團提出名單後再由選訓會議討論。

李雲翔說，PLG聯盟今天大動作全部請假缺席，如同宣布退訓，就算是教練團再提出PLG聯盟球員也沒有多大意義，因此這次中華培訓隊應該全部都是SBL球員了。

(中時 )