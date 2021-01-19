行政院長蘇貞昌18日到桃園龜山區出席北台灣郵件作業中心及訓練中心新建工程開工動土典禮，但桃園市長鄭文燦卻未出席，行政院長蘇貞昌今（19日）則表示，不一定通通要到場，桃園市有派副市長來已經很好了。

蘇貞昌說，北台灣郵件作業中心及訓練中心新建工程開工動土典禮連交通部長都沒有到場，不一定要誰到場，桃園市的副市長有到場，並不是說一定通通要到場。

最重要的是，這是交通部郵政公司相關重要工程的動工典禮，桃園市有派副市長來已經很好了。

(中時 )