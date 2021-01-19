預期企業獲利的改善，汽車相關個股上漲，推進韓股上漲逾2%。韓元兌美元上漲。

周二南韓KOSPI指數漲78.73點或+2.61%，為3092.66點。外資買超4120億韓元，散戶賣超1兆韓元，機構投資人淨買5960億韓元。

今日交易股數高達1.3兆股，價值23.8兆韓元(約216億美元)。韓股在前兩個交易日總計下跌逾4%。

市場認為，強勁的機構買盤提升了汽車股，讓KOSPI指數上升。

現代汽車漲8.51%，起亞汽車漲16.64%，現代Mobis漲6.65%。市場預期，現代汽車和起亞在第四季的營業利益將有雙位數的成長。

汽車股的上漲，另一助力來自於美國新任財長提名人葉倫(Yellen)的出現，預計更大的刺激力道，為市場增添信心。

周一午間少東李在鎔遭判刑當庭羈押，三星電子大跌3.4%，創五個月紀錄。今日投資人信心回穩，三星電子漲2.35%。

韓元上漲，1102.9韓元兌一美元。

(時報資訊)