拍攝電玩廣告出道的女星洪蓉（原藝名馬友蓉），不僅外型美豔，還有I級傲人上圍，被封為「I級艷后」，平時會在社群網站分享近況的她，近日曬出和閨密合照，不過閨密的一舉動，讓網友看了都驚呼連連，直喊「太羨慕了」。

洪蓉18日在臉書曬出和閨密合照，寫下：「萬萬沒想到」，只見閨密一下把頭靠在她超巨車頭燈上，一下又在下方把她的I級上圍頂起來，雖然洪蓉全身包緊緊，但渾圓胸型全現形，呈現快撐爆上衣的陣和視覺效果。

洪蓉超巨上圍被閨密頭頂。(圖／翻攝自臉書)

更誇張的是，她的胸部還比閨密的頭大，好身材讓網友都驚呼「第一次看到有人被長輩砸頭」、「一頭栽進去會窒息」、「有種衝著我來 我忍乳負重」、「這不是漫畫才會出現的畫面」。

洪蓉當初拍攝電玩廣告出道，3點不露、全裸入鏡走紅，更因超巨上圍被封為「I級豔后」，不過演藝事業一度遭逢低潮，之後受邀擔任直播主，才又從谷底爬起，平均月收入能到20萬。

前幾年都旅居泰國的洪蓉，曾遇上槍戰，讓她心有餘悸，當時歹徒就住在她隔壁房，因此為了防身，她請教專業友人教她如何購買槍枝，並隨身攜帶向朋友借來的左輪手槍，保護自己。

(中時新聞網)