中央流行疫情指揮中心今天（19日）公佈部立桃園醫院的醫護人員感染人員中，編號863護理人員感染的家屬編號865為桃園捷運A7站摩斯漢堡分店員工，對此摩斯漢堡表示，為確保員工及顧客安全健康，除該分店已自1/18日起暫停營業之外，摩斯漢堡已全力配合政府單位的防疫要求，採取嚴格的相關人員隔離與自主健康管理與店舖全面清潔消毒。

摩斯漢堡除對員工為醫護人員的家屬而承受感染風險深感不捨，並表示恢復正常營業時間將提供更安全的用餐環境。全體員工感謝各位顧客的支持。

摩斯漢堡表示，為防範疫情，摩斯漢堡一直以來堅持的安心宣言：

1.每日定時使用漂白水進行店舖消毒，請顧客安心消費。

2.店員入店時進行體溫檢測，工作時皆配戴口罩，不定時進行手部消毒，請顧客安心消費。

3.供洗手台及除菌酒精提醒您用餐前先洗手，請顧客安心消費。

4.各店鋪設置除菌酒精，歡迎使用請顧客安心消費。

摩斯漢堡強調，各分店皆提供安全健康的用餐環境，歡迎顧客至各店用餐時，多使用洗手台勤洗手注重用餐衛生。亦提供外送服務將美味的餐點送至家中，讓消費者有更多的安心選擇。食用優質蛋白質跟衛生安全的餐點，保護身體免疫力，摩斯漢堡始終以「貢獻人類、貢獻社會」為理念，持續提供「安心」、「安全」、「健康」的餐點及服務。

桃園醫院新冠肺炎群聚案持續擴大，日前確診護理師863的丈夫（案864）和女兒（案865）也確診。已知足跡包含桃園南門市場和摩斯漢堡（桃捷A7店）。

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件的確診個案接觸者，其中2例為案863的同住家人（案864、865）及1例為工作接觸者（案868），1例為住院病患之外籍看護（案869）。

案863、864、865的足跡，目前已知863和864在1月13日上午11時30分至12時15分及1月16日的11時40分至12時35分，曾到桃園南門市場。案864其他公共活動史待確認。

案865是1月16日至18日都有到摩斯漢堡桃捷A7店上班，但時間待確認。

(工商 )