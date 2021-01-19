金門金湖鎮公所再生工坊發揮巧思和技藝，用心賦予資源回收品新生命。陳文顧鎮長今（19）日將志工班用心修復，上漆後煥然一新的2手課桌椅20組，捐贈金門家扶中心扶幼館圖書室，讓它們在書香中再與小朋友相伴。

長期關注扶幼兒童學習的陳文顧，從家扶中心主任李桂平口中，得知家扶中心目前也缺乏中古洗衣機、除溼機可用，馬上又向親友再募得2台2手洗衣機，讓小朋友在寒天中不必再手洗衣物。

金湖鎮公所顧問郭金堡（右一）居間協助，促成一樁有溫度的美事。（李金生攝）

陳文顧鎮長強調，希望志工班用心修復，上漆後煥然一新的2手課桌椅，可讓小朋友有更好的學習環境。（李金生攝）

陳文顧表示，金湖鎮公所成立再生工坊已有7、8年之久，主要是召集不同專長的志工，將蒐集到的各類2手物品，經過修復、重生、再利用，達到節約資源的目標。此次將破舊的課桌椅約300多套全部拆除，將可再使用的部分重新修復塗漆，再拼湊組裝成180餘套，其中20套捐贈給家扶中心使用。

家扶中心主任李桂平表示，感謝陳文顧鎮長的愛心，也感謝再生工坊的陳定向班長和全體工作伙伴，以及鎮公所顧問郭金堡居間協助，讓小朋友有美觀的課桌椅可用，最重要的是讓大家在生活中實踐循環再利用，珍惜資源避免浪費。

(中時 )