即時外送平台 foodpanda 持續拓展合作店家、擴充生鮮雜貨外送品項。foodpanda 宣布將與兩大指標通路獨家合作，包含 24 小時全年無休的「小北百貨」以及宜蘭在地超市霸主「喜互惠」。並針對兩大通路獨家上線，推出活動期間單筆訂單 8 折優惠，最高可折抵 50 元，滿足消費者的各種生活需求。

foodpanda 董事總經理方俊強表示：「自 2019 年底發展生鮮雜貨外送以來，foodpanda 致力於網羅各類店家，增加平台的服務『時間』與『空間』廣度，滿足消費者的多元需求。此次 foodpanda 透過與全天候營業的小北百貨，以及宜蘭在地超市龍頭喜互惠兩大指標通路獨家合作，便是此營運方針的最佳體現，為 foodpanda 生鮮雜貨外送服務寫下新頁。」

foodpanda 除了有熊貓超市不分日夜的提供生鮮雜貨外送，今年初更獨家攜手小北百貨，強化 24 小時全年無休外送服務。消費者在小北百貨總能找到令人意想不到產品，如特大麻將組、浴廁清潔劑、房屋租賃契約書、1000 A 救車線等五花八門的生活用品 24 小時隨選隨送，解決消費者面臨的各種情境。

自小北百貨於平台上架至今，foodpanda 觀察到有近四成的訂單量集中於晚間 9 點後的深夜時段，此外 foodpanda 透過數據發現消費者透過平台於小北百貨下單的品項除常見的零食、泡麵外，各類浴廁清潔用品甚至貓砂、黏鼠板等亦是熱銷品項，顯示小北百貨全時段營業、品項豐富的特色，搭配 foodpanda 便捷的外送服務，能夠滿足消費者的生活臨時需求。此次 foodpanda 率先與全台 8 間小北百貨門市展開首波合作，期盼未來能拓展服務涵蓋廣度。

此外，宜蘭超市龍頭的喜互惠也與 foodpanda 獨家合作，提供最「新鮮直送」的蔬果生鮮及生活用品外送。首波將與 4 間喜互惠門市獨家合作，涵蓋蘭陽溪北溪南主要城鎮，1月20日起將在 foodpanda上架超過千項商品，包含各式生活必需品，甚至連貼身衣物，或聚會炒氣氛的桌遊、嬰兒使用的安撫奶嘴都能透過 foodpanda 下單。此外本次 foodpanda 與喜互惠合作也將同步上線其旗下的烘焙品牌蘭田穀王，提供多款麵包、飲品及伴手禮。

歡慶 foodpanda 與小北百貨、喜互惠獨家合作， foodpanda 提供限時專屬 8 折優惠以饗消費者。凡於活動期間自 foodpanda 訂購小北百貨及喜互惠商品，輸入小北百貨專屬優惠碼「HISWB」或喜互惠專屬優惠碼「HISUW」，單筆訂單即享8折優惠，最高可折抵 50 元，優惠碼每個帳號分別可用 2 次，數量有限用完為止。

(科技)