台中市府建設局為提升台中公共工程施工品質，19日舉辦3D工程資訊模型教育訓練，透過實際機台操作，強化業務人員專業技術能力，經驗傳承。建設局長陳大田期許同仁學以致用，推廣BIM模型技術工具，朝公共工程金質獎、金安獎及金安心獎等三金工程邁進。

陳大田表示，3D工程資訊模型是近年營建產業技術發展重點，為提升工程技術、效率及品質，建設局陸續在各重大建築工程導入BIM系統(建築資訊模型)，進行3D模型建置整合。

此次教育訓練聘請專業講師，以電腦實際操作，讓同仁瞭解使用需求、設計建模、檢核及應用，並提醒各階段施工介面應注意事項及常見缺失。

陳大田指出，現階段已有許多公共工程導入3D工程資訊模型，完整的3D工程資訊模型輔助軟體運用，可在各階段發揮管理決策效用，有助解決工程溝通、衝突檢討、時程管理及工程模擬等問題。

建設局指出，甫獲行政院工程會「金質獎」、勞動部「金安獎」及台中市政府「金安心獎」等三金獎項的「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」，施工前即導入BIM模型，提升施工準確性與安全性，降低施工風險；此外，台中國際會展中心與台中綠美圖工程都將BIM納入工程契約內規範，未來各項重大建設也將逐步導入。

(中時 )