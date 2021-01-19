花蓮縣消防局慶祝119消防節，首度公開今年將換發的新式消防衣帽鞋，3位女模特兒及消防局災害搶救科人員著用後，在舞台上走秀，向眾人展現其外觀設計及功能。（羅亦晽攝）

災害搶救科長李龍聖親自著用新式消防衣帽鞋向媒體介紹，其中輕量化設計及穿脫方便的功能令他感到手腳活動十分自如，盼未來能實際幫助在火場搶救的消防人員。（羅亦晽攝）

消防人員不辭辛勞守護民眾安全，每當接獲消防局各項火災、風災、震災及山難等協勤勤務時，白天深夜皆得即刻前往救援，然而身上消防裝備隨救災次數日漸老舊，花縣府日前爭取花東基金及編列預算約7千萬元汰換相關救災裝備，其中422套的新式消防衣帽鞋，耐焰溫度高達800度，盼能讓第一線打火英雄日後在火場能有最佳防護。

花蓮縣消防局慶祝119消防節，首度公開今年將換發的新式消防配備，如消防衣帽鞋、氣瓶背架、面罩肺力閥組、救命器等裝備；其中3位女模特兒及消防局災害搶救科人員著用新式消防衣帽鞋，在舞台上走秀，向眾人展現其外觀設計及功能。

災害搶救科長李龍聖表示，新式消防衣帽鞋為歐洲某知名品牌2020年初正式發表的款式，正常使用年限達5至10年，其中消防衣主要有耐焰層、防水透氣層及防火層，是全球最新防火材料，耐焰溫度高達800度，構造可對抗極端熱傳導、防水及防焰性與水蒸氣滲透佳，在保護等級上均達最高標準，輕量化設計及穿脫方便更能讓人員在火場搶救中活動自如、保障安全。此外，消防衣也利用不同顏色外觀分辨指揮官與隊員。

李龍聖說，消防衣帽鞋加頭燈一套約6萬元，日前申請花東基金共約2500萬元購入422套供第一線外勤人員，並依年限優先逐一替換，義消則先配置新面罩供救災使用，未來將會陸續爭取經費，讓局內247位外勤人員明年起能夠1人2套替換使用，並於2025年讓義消一併擁有新式消防衣鞋帽。

長期在火場搶救的消防局第一大隊副大隊長吳佳奇感謝花縣府支持，讓消防人員能汰換逐漸老舊的消防裝備，他說，火警隨著科技日新月異，裝備確實需要提升，「相信新式配備能妥善保護在火場搶救的打火英雄們，幫助他們救出更多人」。

(中時 )