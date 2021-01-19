一名網友在PTT發文，聽說有教授留洋回來，竟然拒絕台積電年薪300萬元工作，選擇到大學當教授做研究，年薪大概100多萬，讓他很好奇「到底是什麼原因讓他們這樣選啊？」，引發熱烈討論。有網友表示「的確有一些人工作最主要不是為了錢」，更有人說「錢賺再多死了也帶不走，做自己開心的事比較重要」。

有網友在PTT發表「教授會放棄年薪300萬的原因是啥？」一文，表示「聽說之前有教授出國讀書回來，台gg給了年薪接近300萬的offer，但是那個教授選擇去某國立大學教書做研究，年薪大概100多萬」。這讓原PO很困惑，「到底是什麼原因讓他們這樣選啊？？？: 是研究熱忱嗎？？？版上有沒有教授來講一下啊？？？」。

一名網友回應，真的是價值觀不同，父親當初就是放棄日本年薪超過1000萬日圓的工作回台灣當教授，且日本是年功序列制，要是待更久收入一定更高。網友表示「不少教授是真的對知識、學術本身有熱忱，對金錢來說相對看得比較輕，而更看重一個人的知識水準和文化素養。這不是矯情或是討厭錢，而只是優先次序不同，鄉民可以不贊同，但的確有一些人工作最主要不是為了錢，是為了自己的理想。」。更說「錢財這東西生不帶來，死不帶去，不如兩袖清風、瀟灑一點，錢財能發揮什麼意義才是它的價值所在，希望大家也尊重這些有理想的人！」。

另一名網友則說，目前在國外念書，未來目標當教授，應該有符合一半資格可以回答這題。他表示能出國留學念到博士當教授，應該是家中不用為錢煩惱，他自己就是這樣。「真的給我選100萬和300萬年薪，100萬可以做自己想做的事，還可以溫飽就好了，再多的錢對我來說也沒什麼用。這當然是建立在從小沒為錢而煩惱，才會說出這種話」。

「再來因為不愁吃穿，沒有金錢問題，你會想到的是，如何去獲取權力和地位。錢到一個點之後，再多也就那樣了，也可能本身沒什麼物質慾望，對於權力和地位比較感興趣。教授確實是一個蠻好的地位，有地位也能讓下一代獲得更好的教育」。

他個人未來目標是「當上系主任甚至往上爬當個院長或是什麼的，拿到權力可以改善一下台灣的音樂教育，盡個微薄之力，讓有音樂夢想的小孩，不用因為家境而放棄音樂」。

(中時新聞網)